Feyenoord met dubbele cijfers langs Putten

De spelers van Feyenoord en SDC Putten klapten in de 34e minuut massaal voor Ajacied Abdelhak Nouri

Feyenoord heeft zaterdag de tweede oefenwedstrijd van het seizoen in winst weten om te zetten. De Rotterdammers waren met 1-10 te sterk voor zaterdaghoofdklasser SDC Putten.

In de eerste helft was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zesmaal trefzeker. Doelpuntenmakers waren Nicolai Jørgensen (2x), Jens Toornstra, Cheik Touré, Kevin Diks en Jean-Paul Boëtius. Na de rust zorgde Michiel Kramer voor vier goals. Joost Heerschop maakte namens SDC Putten de eretreffer (1-9). Bart Nieuwkoop verliet vlak voor tijd het veld met een hamstringblessure.

Tijdens de 34e minuut werd het spel stil gelegd om een staande ovatie te geven aan Abdelhak Nouri. De Ajacied werd vorige week getroffen door een hartritmestoornissen en heeft daarmee ernstige hersenschade opgelopen.

Zondag is de traditionele Open Dag van Feyenoord in De Kuip. Van 18 tot en met 23 juli gaat de Rotterdamse club op trainingskamp in het Oostenrijkse plaatsje Schruns. Daar zal Feyenoord op zaterdag 22 juli een oefenwedstrijd spelen tegen SC Freiburg.

Opstelling Feyenoord voor rust:

Opstelling Feyenoord na rust: