Excelsior te sterk voor XerxesDZB

Na de zeges in de oefenwedstrijden tegen TOGB (0-3) en Heinenoord (0-1) heeft Excelsior ook het derde oefenduel van het seizoen gewonnen. De Kralingers klopten stadsgenoot XerxesDZB met 1-3.

De wedstrijd begon met een eerbetoon aan Abdelhak Nouri. De Ajacied werd vorige week getroffen door een hartritmestoornissen en heeft ernstige hersenschade opgelopen.

In de eerste helft maakte Kevin Vermeulen namens Excelsior tegen zijn oude club de 0-1. Nieuwkomer Wout Faes scoorde in de tweede helft het tweede doelpunt voor de eredivisionist. Dilivio Hoffman bracht namens XerxesDZB met de 1-2 de spanning in de wedstrijd terug, maar Vermeulen bepaalde met de 1-3 de eindstand van dit oefenduel.