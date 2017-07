Vlaardingse slaagt summa cum laude met een 9,1

Een eindcijferlijst met drie tienen, zes keer een 9 en een keer een 8

De 17-jarige Iris van Klaveren is summa cum laude geslaagd. Dat betekent dat het gemiddelde cijfer op haar eindlijst hoger is dan een 9, bij Iris is dat om precies te zijn een 9,1.

Nog nooit is iemand met zulke hoge cijfers geslaagd op het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen. Op haar eindlijst staan maar liefst drie tienen: voor Grieks, Latijn en Wiskunde B, Zes keer een 9 en een keer een 8. Een bijzondere prestatie waarvoor Iris ook nog een brief kreeg van minister van Onderwijs Jet Bussemaker, die haar feliciteert met de behaalde resultaten. Trots

Iris is er zelf vrij nuchter onder, maar toch trots: "Ik ben trots op mijn cijfers en zeker ook op het feit dat ik heb geleerd op een goede manier met leren en werkdruk om te gaan, zonder stress." Ze is van plan om na de zomervakantie rechten te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.