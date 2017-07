Regioploegen denken aan Nouri: 'Heb een traantje gelaten'

De voetbalwereld is met zijn gedachten bij Abdelhak Nouri. Eerder deze week werd bekend de middenvelder van Ajax ernstige hersensschade heeft opgelopen. Ook bij onze regioploegen werd er gedacht aan Nouri.

Bilal Basaçikoglu komt uit Zaandam en zag vroeger Nouri daar wel eens. "Ik krijg er een brok in mijn keel van. Zo zie je maar hoe snel het kant gaan. Het is gewoon moeilijk." Ook noemde de aanvaller van Feyenoord de steunbetuigingen aan Nouri. "Het is een mooi gebaar aan de familie. Meer kunnen we eigenlijk niet doen."

Sofyan Amrabat kent Nouri ook: "Het is vreselijk. Je gunt dit niemand. Het heeft me echt pijn gedaan. Ik heb een traantje gelaten. Ik hoop dat het nog goed gaat komen." Net als Basaçikoglu heeft Amrabat ook de steunbetuiging aan de familie voor het huis van Nouri in Amsterdam gezien, waar de selectie van Ajax aanwezig was. "Dan is er even geen rivaliteit, dan zijn we allemaal één."

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst volgde deze week het nieuws rondom Nouri op de voet: "Het raakt ons allemaal. Op deze manier willen we aan iedereen in de omgeving van Nouri sterkte wensen. We willen laten zien dat ze er niet alleen voor staan en dat er meer is dan alleen voetbal."

El Azzouzi

Bij de wedstrijd XerxesDZB-Excelsior (1-3) was er een steunbetuiging aan Nouri. Zakaria El Azzouzi, de nieuwe aanvaller van Excelsior, kwam niet in actie voor de Kralingers. Hij was met zijn gedachten bij zijn oud-teamgenoot en speelde daarom niet mee bij Excelsior.

Mitchell van der Gaag gaf El Azzouzi een weekend vrij: "Er zijn belangrijkere dingen in het leven. El Azzouzi heeft een buitengewone band met Nouri. Dan zijn er menselijke aspecten die belangrijker zijn dan of je genoeg spelers hebt of niet."

34e minuut

Gedurende de oefenwedstrijden van onze regioploegen werd het spel in de 34e minuut, verwijzend naar het rugnummer van Nouri, stil gelegd. Zo klapte iedereen bij SDC Putten-Feyenoord de handen stuk voor de Ajacied.

Ook in Zeeland werd er tijdens het oefenduel tussen VV Goes en Sparta gedacht aan Nouri.