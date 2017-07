De oefenwedstrijd tussen Excelsior en FC Oss op woensdag 19 juli gaat niet door. Het duel zou plaatsvinden tijdens het trainingskamp van de Kralingers in Delden.

Waarom deze wedstrijd is geschrapt, is niet duidelijk. Excelsior komt zaterdag 22 juli wel in actie tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd wordt gespeeld in Terwolde.