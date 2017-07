Van Bronckhorst over transfers: 'Liever vandaag dan morgen'

Feyenoord is nog altijd bezig om zich te versterken voor komend seizoen. Na de gewonnen oefenwedstrijd tegen SDC Putten (1-10) kwamen transfers en eventuele nieuwe posities bij de Rotterdammers ter sprake.

Giovanni van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, heeft geduld met de komst van eventuele aanwinsten: "Ik weet dat de club hard bezig is. Het moment dat versterkingen komen heb je liever vandaag dan morgen. Maar ik weet ook dat de club de tijd neemt om de goede mensen te vinden en met hen te praten," De trainer van de Rotterdammers experimenteerde tegen Putten met enkele spelers op een voor hen niet bekende plek. "Maar ik denk dat tachtig tot negentig procent van de spelers op de positie heeft gespeeld waar zij komend seizoen zullen staan", aldus Van Bronckhorst.

Sofyan Amrabat maakte tegen Putten zijn eerste minuten voor Feyenoord: "Je merkt dat het niveau hoger is, dat je sneller moet denken en handelen." De overgekomen middenvelder van FC Utrecht vindt zijn eerste weken in Rotterdamse dienst goed gaan. "Ik denk dat ik me snel en goed aanpas."

Bilal Basaçikoglu gaat zijn vierde seizoen bij Feyenoord in. De buitenspeler werd vooral gebruikt als invaller en kon in Rotterdam niet vaak op een basisplaats rekenen. "Ik moet doen waar ik goed in ben en dan zien we wel waar het schip strandt", zegt Basaçikoglu, die ervoor wil gaan bij de landskampioen. "Ik ga door waar ik vorig jaar gebleven ben. We zullen volgend jaar nog een interview moeten doen of dit hét seizoen wordt. Dan hebben we het er nog wel over."