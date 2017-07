Geweldige comeback van Neptunus tegen Amsterdam

Curaçao Neptunus heeft zaterdag in de hoofdklasse zich op spectaculaire wijze gerevancheerd van de pijnlijke 0-12 nederlaag van afgelopen donderdag tegen L&D Amsterdam Pirates. De Rotterdamse honkbalploeg versloeg de Amsterdammers met 5-7. Neptunus had wel een extra inning nodig om de winst binnen te slepen.

Amsterdam Pirates pakte in de eerste drie innings een 5-0 voorsprong. Tijdens de vijfde inning deed Neptunus, dat volgens coach Ronald Jaarsma geen ideale voorbereiding op dit drieluik, iets terug. Jaarsma zegt dat Neptunus het gevoel had dat er, ondanks de 5-1 achterstand, nog wat te halen viel: "De rust was in de ploeg aanwezig. De jongens hadden zoiets van: het komt vanzelf wel. Vanaf de zesde en zevende inning zagen we dat we mogelijkheden gingen krijgen. Maar zo lang je die kansen niet benut en de afstand vier punten is, blijft het lastig."

Neptunus pakte in de laatste inning maar liefst vier punten (5-5), waardoor er een extra inning gespeeld moest worden. In die inning scoorde Neptunus nog twee punten en maakte Amsterdam geen enkel punt meer (5-7). Jaarsma prijst de veerkracht van zijn ploeg: "Vandaag was weer zo'n voorbeeld waarin de jongens vanuit het niets iets creëerden. De spelers lieten zien dat ze bleven vechten voor wat ze waard zijn." Jaarsma heeft een verleden bij Amsterdam Pirates en wilde graag winnen van zijn oude club. "Ik wil elke wedstrijden winnen, maar dit zijn extra dingen."

Na deze overwinning blijft Neptunus met 26 gespeelde wedstrijden op de tweede plaats staan met 39 punten. Amsterdam is na 26 wedstrijden nog altijd koploper met 42 punten. Zondag staat deze Nederlandse honkbaltopper in Rotterdam weer op het programma.

Jaarsma ziet zijn ploeg, ondanks de tweede plaats, als favoriet voor het kampioenschap: "Ik weet dat andere mensen er graag anders naar kijken, omdat Amsterdam heel het jaar bovenaan staat en goed speelt. Maar ik denk wanneer je belangeloos kijkt en je ziet wanneer er gepresteerd moet worden, dan denk ik dat Neptunus laat zien dat ze er staan wanneer het moet." Verder is Jaarsma optimistisch over een aantal spelers dat nog terug moet komen.

Na de reguliere competitie wordt er een play-off om het landskampioenschap gespeeld. De ploegen die zich daarvoor plaatsen nemen hun punten niet mee. De play-off start over drie weken.