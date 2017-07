Regionaal succes op het NK dressuur

Daniëlle Heijkoop (archieffoto)

Danielle Heijkoop en Lynne Maas zijn zaterdag in Ermelo Nederlands kampioen dressuur geworden. De Rotterdamse Heijkoop werd de beste van Nederland met haar paard Daula II in de klasse ZZ-Zwaar, terwijl Maas uit Schiedam samen met haar paard Electra in de klasse Lichte Tour de Nederlandse titel wist binnen te slepen.

Voor Heijkoop is het haar eerste Nederlandse titel na twee keer zilver op de Nederlands kampioenschappen van 2013 en 2014. Vrijdag won zij met haar Daula II de Prix St Georges met een score van 72.905%. Bij de Kür op muziek pakte het duo een score van 75.425%. Het zilver in de klasse ZZ-Zwaar was voor Veronique Roerink met Flanell. Remy Bastings behaalde met het paard Vivaldi de derde plaats. In de klasse Lichte Tour pakten Maas met haar paard Electra een score van 72.895% bij de Prix St George en 75.900% bij de Kür op muziek. Patrick van der Meer werd met zijn paard Chinook tweede. Marieke van der Putten eindigde met haar paard Emporio MB als derde. Het NK dressuur duurt tot en met zondag.