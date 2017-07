Geneitha is koningin van het Zomercarnaval

Zomercarnaval in 2016

Geneitha Russell van Kingdoms Under The Sun uit Amsterdam is gekozen tot koningin van het Zomercarnaval 2017.

De traditionele straatparade wordt gehouden op zaterdag 29 juli in de Rotterdamse binnenstad. Er rijden dan dertig praalwagens rond, met ruim tweeënhalf duizend dansers en danseressen. Het Zomercarnaval werd voor het eerst gehouden in 1984. Het was een initiatief van Antilliaanse en Arubaanse verenigingen. Tegenwoordig trekt het evenement honderdduizenden bezoekers. Het maakt deel uit van Rotterdam Unlimited, een drie dagen durend festival waarin de diversiteit van Rotterdam centraal staat. Ook het vroegere Dunya ging daarin op.