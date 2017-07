Stemmen voor Venezuela op Rotterdam Centraal

Een deel van Rotterdam Centraal is zondag omgebouwd tot stembureau. Mensen uit Venezuela kunnen er stemmen voor een nieuwe grondwet. "Het is belangrijk dat wel laten zien dat er sprake is van een democratie in Venezuela", zegt Yira Sattler-Armas, Venezolaanse en docente in Rotterdam.

Het tijdelijke stembureau staat bij de fietsenstalling van Rotterdam Centraal. De organisatie verwacht ongeveer 150 stemmers. Ook in Den Haag, Eindhoven en Amsterdam staat een stembureau. "We verwachten veel mensen hier", legt Sattler-Armas uit. "Het leeft enorm onder de Venezolanen in Nederland". Sattler-Armas is zelf getrouwd met een Nederlander.

Crisis

Het is al maanden onrustig in Venezuala. Er is een econmische en een politieke crisis. Winkels zijn zo goed als leeg en medicijnen zijn bijna niet meer voorhanden. In Venezuela gaan mensen bijna dagelijks de straat op om te protesteren tegen president Maduro. Sommige protesten worden hard neergeslagen.

In de afgelopen jaren zijn alle grote corporaties als supermarkten in Venezuela genationaliseerd. Mensen mogen maar een paar producten per dag kopen, als er al iets te koop is. Want om de economische crisis het hoofd te bieden, is de import de afgelopen jaren met tientallen procenten gedaald.

Alle Venezolanen die in Nederland zijn hebben familieleden die het zwaar hebben in het Zuid-Amerikaanse land. "Ik heb zelf familieleden die zijn overleden, omdat er geen medicijnen meer zijn", zegt Sattler-Armas. "En als je foto's ziet van mijn oma. Ze is enorm afgevallen omdat er geen voedsel meer is."

Grondwet

"In de nieuwe grondwet waar nu over gestemd mag worden staat dat Maduro de complete oppositie buitenspel zet", legt Sattler-Armas verder uit. "Andere politieke partijen hebben niets meer in te brengen. Het wordt gewoon een dictatuur."

Sattler-Armas: "Daarom is het ook belangrijk wat er hier vandaag gebeurt. Het is belangrijk dat we naar de buitenwereld laten zien dat er in Venezuela wel degelijk een democratie is."