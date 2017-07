Stil protest: een MH17-bankje bij Russische ambassade

Het MH17-bankje in Den Haag. Seline Frederiksz kijkt toe in het midden.

Een groep van vijftien nabestaanden van de ramp met de MH17 hebben in stilte actie gevoerd bij de Russische ambassade in Den Haag. De Rotterdamse Silene Frederiksz was een van de demonstranten. Haar zoon Bryce en zijn vriendin Daisy kwamen om bij de ramp.

Voor het pand plaatsten ze een bankje met de tekst 'Waiting for responsibility and full clarity' (we wachten op verantwoordelijkheid en volledige openheid). De groep verwijt Rusland dat het het onderzoek over de MH17 tegenwerkt.

Maandag is het drie jaar geleden dat de Boeing 777 werd neergehaald. De nabestaanden zeggen dat Moskou getuigen en verdachten verbergt, een VN-tribunaal tegenhoudt en het onderzoek tegenwerkt.

Australië riep Rusland vandaag nogmaals op tot volledige medewerking aan het onderzoek over de MH17-ramp.

Onderzoeken

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat het toestel is neergehaald met een Boek-raket.

Een onderzoeksteam (JIT) heeft vastgesteld dat de Boek-installatie vanuit Russisch grondgebied is gebracht naar Pervomaiskyi in Oekraïne. Daarna is het weer teruggebracht naar Oekraïne. De Russen hebben het JIT-onderzoek vrijwel meteen verworpen.