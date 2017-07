Toornstra: 'Iedereen zal zich instellen op ons'

Jens Toornstra gaat komende week met Feyenoord op trainingskamp naar Oostenrijk. Op de Open Dag van de Rotterdammers spreekt Dennis van Eersel met Toornstra over dat trainingskamp en het afgelopen en komende seizoen.

Toornstra denkt dat het trainingskamp in Oostenrijk goed is voor de spelersgroep. "Ik denk dat het voor de teambuilding wel lekker is dat je even een paar dagen bij elkaar bent", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

"Het is lekker dat je goed weer hebt met goede velden en dat we met elkaar kunnen trainen. De omgeving is prima en lekker rustig. Ik hoop dat we daar dit jaar weer een mooie basis kunnen neerzetten."

De middenvelder beleeft zondag zijn zoveelste Open Dag. Maar dat hij nooit in de helikopter heeft plaats mogen nemen, vindt hij nog steeds jammer. "Vorig jaar heb ik nog aan de teammanager gevraagd of ik toch in de helikopter mocht, maar hij wilde er niks van weten."

Goed begin

Toornstra heeft ook een boodschap voor alle Feyenoorders. "Ik hoop dat we dit jaar samen weer veel mooie momenten gaan meemaken. Dit jaar spelen we sinds lange tijd ook weer in de Champions League en ik denk dat dat heel mooie wedstrijd gaan worden.

Een goed begin is het halve werk en laten we daar weer voor gaan dit jaar. Iedereen zal nu wel van de kampioen willen winnen. Ze zullen zich nog meer op ons gaan instellen en het is aan ons om daar op een goede manier mee om te gaan."