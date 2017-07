Gudde: 'Geen tijd om te denken aan vertrek'

Eric Gudde vertrekt per 30 november als algemeen directeur van Feyenoord en beleeft daarom zondag zijn laatste Open Dag in functie. Maar voor dat vertrek heeft Gudde nog genoeg te doen. Dennis van Eersel spreekt hem vanuit het glazenhuis van RTV Rijnmond op de Open Dag van Feyenoord over wat Gudde nog te doen staat.

Dat het de laatste Open Dag is voor Gudde, is de algemeen directeur nog niet mee bezig. "Dat komt omdat ik 21 juni van vakantie ben terug gekomen. En vanaf dat moment zit ik in één van de moeilijkste transferperiodes die we hebben gehad.

De Champions League-voorbereidingen vergen ook veel tijd. Deze week zijn we ook begonnen met de voorbereiding van de Champions League voor de onder 19. Dat is ook al een pakket van zo'n honderd pagina's. Je krijgt dus helemaal geen tijd om na te denken."

Of de toekomst van Gudde bij de KNVB ligt, weet hij nog niet. "Twee weken geleden was de Algemeen Vergadering Betaaldvoetbal en daar werd uitgelegd dat de commissie RVC-leden aan het zoeken is. Eerst moet dan de RVC gevormd worden, waar we nog niks van gehoord hebben, en dan komt pas de benoeming van de algemeen directeur."