Big Rivers-festival : Het gaat boven verwachting goed

De organisatie van het gratis muziekfestival Big Rivers in Dordrecht is erg tevreden met de bezoekersaantallen van de eerste twee dagen. De verwachting is dat er dit jaar - net als vorig jaar - zo'n 140.000 bezoekers komen. "Het gaat boven verwachting goed", zegt organisator Bas de Zwart van het bluesfestival.

De twintigste editie van het festival telt dit jaar tien podia. Zo staat er een podium op het Bagijnhof, een van de belangrijkste winkelstraten van Dordrecht. "En vanaf het podium kijk je zo het hele Bagijnhof over, dat is echt geweldig", zegt De Zwart. "Het was even afwachten hoe dat zou gaan, maar het is drukker dan we hadden verwacht. Dat is wel mooi."

"Het weer speelt zeker een positieve rol", gaat De Zwart verder. "Zaterdagavond heeft het even geregend, maar omdat iedereen lekker dicht tegen elkaar aan stond, heeft niemand daar echt iets van gemerkt. Ik heb wel wat paraplu's gezien, maar dat was niet zo lang."



Publiekstrekkers

Op de laatste dag van het festival zijn de grote publiekstrekkers het Rotterdamse The Kik, Def Americans, The Dirty Daddies, The Dawn Brothers (bekend van De Wereld Draait Door).

Zelfs kijkt De Zwart ook erg uit naar het optreden van Jon Cleary & The Absolute Montster Gentlemen. "Big Rivers is natuurlijk begonnen als een muziekfestival waar New Orleans en Mardi Grass Centraal staan", legt hij uit. "En Jon Cleary, die ook nog op North Sea Jazz was, is op dit moment natuurlijk dé man van de New Orleans-muziek. Op die manier past hij enorm goed bij Big Rivers."