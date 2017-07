Botteghin: 'Droomde vroeger van Champions League'

Eric Botteghin

Eric Botteghin genoot zondag van de Open Dag van Feyenoord en heeft zin in het nieuwe seizoen. Het trainingskamp dat Feyenoord volgende week in Oostenrijk belegd, is daar een belangrijk onderdeel van, vindt de verdediger.

De verdediger heeft er daarom ook geen problemen mee om door het trainingskamp een week weg te zijn van huis. "Het is lekker om je rust te kunnen nemen en goed te eten. We kunnen dan goed trainen en praten over tactiek. Het is goed om bij elkaar te zijn in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is een belangrijke week, maar het gaat niet alleen maar om deze week; het gaat om heel het pakket." De Braziliaan kijkt verder uit naar het Champions League-avontuur van dit seizoen. "Als kleine jongen droom je ervan om Champions League te mogen spelen en om in mooie stadions te mogen spelen. Nu krijg ik de kans en daar ben ik heel erg blij mee."