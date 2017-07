Aanstaande burgemeester van Dordrecht getrouwd

De aanstaande burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, is getrouwd. Hij gaf zaterdag het ja-woord aan Mariëlle Mellink. Dat schrijft hij op Facebook.

"Eerder vandaag zijn Mariëlle en ik in de gemeente Lochem getrouwd. Ons huwelijk is in het bijzijn van onze families en beste vrienden voltrokken door onze goede vriend en collega Arjen Gerritsen. Wij zijn intens gelukkig dat we elkaar nu ten overstaan van onze dierbaren het ja-woord hebben mogen geven en genieten van deze unieke dag."

Kolff is geboren en opgegroeid in Rotterdam en was de afgelopen jaren burgemeester van Veenendaal. Zijn kersverse vrouw is net als de aanstaande burgemeester lid van de VVD.

Als minster Plasterk de voordracht van Wouter Kolff goedkeurt, dan wordt Kolff op 13 september geïnstalleerd. Daarvoor gaat het getrouwde stel nog op huwelijksreis. Waar die reis naar toe gaat houdt hij geheim. "Want dat weet zelfs mijn vrouw nog niet", zegt hij op twitter.