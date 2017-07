Bebloede man zorgt voor angstige momenten in de metro

Bij het metrostation Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid zijn twee mannen opgepakt omdat ze mogelijk een wapen bij zich hadden. De twee hadden daarvoor ruzie gemaakt bij de Dordtselaan. Een van hen raakte gewond omdat hij een ruit had ingeslagen.

De politie liet het metrostel bij het Wilhelminaplein stilzetten. Daar stonden ze de twee mannen met getrokken pistolen op te wachten.

Scheldend en bloedend in de metro

Voor de mensen in de metro waren het angstige momenten met de twee mannen, want het was vrij snel duidelijk dat er iets aan de hand was. "Toen ze binnenkwamen zag je dat één van hen flink gewond was", zegt een ooggetuige. "Ze waren ook erg kwaad. Ze schreeuwden tegen elkaar en tegen andere mensen in de metro."

De gewonde man ijsbeerde door het metrostel en zorgde ervoor dat meubulair en zelfs passagiers onder het bloed kwamen te zitten. "Hij werd uiteindelijk aangesproken door iemand die zei dat hij hulpverlener was", gaat de ooggetuige verder. "Later identificeerde hij zich als medewerker van Defensie. Hij praatte op hem in en gaf het advies om zijn hand boven zijn hoofd te houden, maar hij luisterde gewoon niet."

Getrokken pistolen

Ondertussen gingen de meeste passagiers naar het achterste gedeelte van de metro. Het metrostel arriveerde bij het Wilhelminaplein en reed niet meer verder. "De bestuurder van de metro gaf aan dat er sprake was van een storing. Buiten stonden meerdere agenten met getrokken wapens. Maar de gewonden man werd er niet echt rustiger op. Pas toen de man van defensie zei dat hij moest luisteren, deed hij dat ook. Het was aan de defensiemedewerker te danken dat het niet verkeerd afliep" zegt de ooggetuige.

Vervolgens werd het hele metrostel omtruimd. Volgens een woordvoerder van de politie is de gewonde man overgebracht naar het ziekenhuis. De andere man ging direct mee naar het politiebureau. Geen van beide had een vuurwapen bij zich.

De RET laat weten dat ze het erg vervelend vinden voor de passagiers. Er was op het moment dat de twee mannen het metrostel binnenkwamen geen controleur in dit deel van de metro.