Nieuwkoop niet mee op trainingskamp

Bart Nieuwkoop

Rechtsback Bart Nieuwkoop gaat met Feyenoord niet mee op trainingskamp in Oostenrijk. Nieuwkoop liep in de wedstrijd tegen SDC Putten van zaterdag een hamstringblessure op en is ongeveer een maand niet inzetbaar. Zondag was de verdediger ook niet aanwezig op de Open Dag van Feyenoord.

Feyenoord haalde eerder al een concurrent voor Nieuwkoop in de persoon van ex-Vitessenaar Kevin Diks. Naar verwachting zal hij de plek van Nieuwkoop voorlopig opvullen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst reist dinsdag 18 tot en met zondag 23 juli af naar Oostenrijk en oefent daar tegen SC Freiburg.