Feyenoord-aanwinsten genieten van Open Dag

Feyenoord-aanwinsten Jean-Paul Boëtius, Kevin Diks en Sofyan Amrabat hebben genoten van hun helikoptervlucht richting De Kuip. De spelers hadden geen last van hoogtevrees, ondanks dat ze dat van elkaar wel beweerden.

Voor Jean-Paul Boëtius was het als thuiskomen. Maar ondanks dat hij al eerder voor Feyenoord speelde, zat hij nog nooit in de helikopter. "Het was een prachtig moment. Je mag zo mooi boven de stad en boven een gevuld stadion vliegen. Je wordt mooi onthaald en dat is prachtig."

Spannend

Fiorentina-huurling Kevin Diks vond de helikoptervlucht wat spannender. "Toen we opstegen was het even kijken wat we konden verwachten, maar het was een heel mooie ervaring. Dit ga ik nooit meer van mijn leven vergeten. De supporters waren er bij en dan word je al snel een Feyenoorder. Voordat ik tekende dacht ik al: als ik hier teken, mag ik zo'n helikoptervlucht meemaken. Het was voor mijzelf en voor de supporters een heel mooie dag."

Sofyan Amrabat was volgens Diks en Boëtius het meest bang in de helikopter. "Het was bijzonder en leuk. Ik heb geen hoogtevrees, maar op een gegeven moment gingen we rondjes draaien en hingen we wel heel erg naar rechts. Dat was toen wel een beetje eng. Maar het viel uiteindelijk wel mee, we waren alle drie vrij rustig.

Ik keek er van te voren heel erg naar uit. Ik heb al vaker de Open Dag gezien en verhalen erover gehoord, maar als je het nu zelf mag meemaken: dan merk je toch hoe hecht de club is en wat voor warme club het is."