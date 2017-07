Fanzone Rotterdam voor EK-vrouwen (nog) geen succes

Rotterdam lijkt voorlopig nog niet warm te lopen voor het EK voetbal voor Vrouwen. Zondagmiddag werd de fanzone geopend op het Kruisplein, met een groot videoscherm.

Zowel voor als tijdens de wedstrijd Nederland - Noorwegen bleef het plein zo goed als leeg. "Als het om een mannentoernooi zou gaan, was dat plein waarschijnlijk veel te klein geweest", zegt de verslaggever ter plaatse.

Mogelijk is het komende donderdag een stuk drukker. Dan spelen de Oranjevrouwen tegen Denemarken op het Kasteel in Rotterdam. Bij de fanzone in Utrecht (waar de wedstrijd tegen Noorwegen wordt gespeeld) waren zondag duizenden mensen, die in een grote stoet richting het stadion liepen.

De fanzone is elke dag geopend tot het einde van de groepsfase op 26 juli. Op woensdagen zijn er ook speciale kinderactiviteiten.

Franse madames

In Zwijndrecht is de Franse nationale ploeg neergestreken. Daar maken ze gebruik van de velden van Groote Lindt, een van de plaatselijke voetbalverenigingen.

Groote Lindt is een van de gastclubs van het EK. En dat wordt je niet zomaar. "Sowieso moet je club voldoen aan de afmetingen van de UEFA", legt Ad van Luijtgaarden van de gemente Zwijndrecht uit. " Ook moet het veld een bepaalde dichtheid en kleur hebben" Om daaraan te kunnen voldoen, moet het gras extra goed verzorgd worden.

De Françaises trekken zelfs publiek, als ze bezig zijn met hun eerste openbare training. De sfeer langs de kant is prima, ook al zit er voor de belangstellenden geen enkele bekende bij.