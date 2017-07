Waterbedrijven: Ondanks GenX is het water veilig

Het drinkwater waar de omstreden stof GenX in zit kan gewoon gedronken worden. Dat zegt het waterbedrijf Evides.

Dit weekend werd bekend dat kraanwater uit verschillenden gemeenten in onze regio GenX bevat. Dat is de stof die door het Dordtse bedrijf Chemours geloosd zou worden in de Merwede.

Chemours gebruikt GenX als grondstof in de teflonfabriek. Wat de gevolgen zijn van de langdurige blootstelling aan de stof is niet bekend.

Volgens Evides is het al langer bekend dat er GenX in het leidingwater zit. Het is alleen niet gevaarlijk, omdat de concentratie heel laag is. "De concentratie die we gevonden hebben is ruim onder de richtwaarde die het RIVM heeft afgegeven", zegt Henk Ketelaars van Evides. "Er is vijf nanogram gevonden in een liter water. Dat komt neer op 5 miljoenste miligram. Als je dat vergelijkt met medicijnen dan slik je dat in miligrammen. En nanogram is dus een miljoen keer kleiner."

Evides haalt het drinkwater uit de Maas, ver van de teflonfabriek van Chemours. Dat er toch GenX in het water zat komt door de uitstoot in de lucht. Het drinkwater voor plaatsen als Ridderkerk wordt door het waterbedrijf Oasen gehaald uit de Lek. In dat drinkwater is de hoeveelheid GenX vier keer zo hoog, maar ook hier is geen sprake van gevaar.

"Het overgebleven GenX is wel uit het water te halen", zegt Ketelaars. "Dat kan met een ingewikkelde techniek die omgekeerd osmose wordt genoemd. Maar dat wordt niet gedaan omdat de concentratie beneden de veilige waarden is.