Leerdams meisje (3) overleden na val in sloot

In een sloot langs de Esdoornstraat in Leerdam is zondagavond een driejarig meisje gevonden. Het kind werd sinds 18.45 uur vermist.

Het meisje viel in de sloot, waar ze drie kwartier later werd gevonden. Geprobeerd werd om met reanimatie het leven van de jonge drenkeling te redden. Het meisje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later op de avond is overleden.