Medewerkers Vluchtelingenwerk trekken aan de bel over inzage dossiers

Bij Vluchtelingenwerk in Rotterdam kunnen medewerkers de privacygevoelige gegevens van alle 1300 Rotterdamse statushouders inzien. Ook van cliënten die ze niet begeleiden en ook 's avonds en in het weekend, meldt NRC.

Bij Vluchtelingenwerk begeleiden vrijwilligers statushouders - vluchtelingen met een verblijfsstatus - bij zaken als administratie, school en werk.

Over het algemeen werken er bij Vluchtelingenwerk een aantal vaste begeleiders die alleen de dossiers kunnen inzien van de statushouders die ze begeleiden.

Op de Rotterdamse wijkkantoren is de werkwijze iets anders: omdat álle statushouders langs kunnen komen op spreekuur, hebben de medewerkers volledige toegang tot alle dossiers nodig.

Zorgen

Nu uiten zo'n tien, al dan niet voormalige, medewerkers in de regio Rotterdam hun zorgen over de open toegang tot gegevens. Het systeem is weliswaar beveiligd: een wachtwoord is nodig en een speciale 'token' die een code doorgeeft, maar die token mogen medewerkers ook mee naar huis nemen.

Misbruik

Volgens Vluchtelingenwerk zijn alle maatregelen genomen om misbruik te voorkomen: de organisatie registreert het gebruikersgedrag van medewerkers en houdt in de gaten of er opvallend meer dossiers geopend en gelezen wordt.

Als dat het geval is, dan wordt er onderzoek gedaan naar die medewerker.

Maar volgens een medewerker houdt de organisatie niet in de gaten wat medewerkers buiten kantoortijden doen. Zo vertelt een medewerker zelf per ongeluk weleens het verkeerde dossier te openen. Ook weet de persoon uit eigen ervaring dat mensen in dossiers kijken van cliënten die ze niet begeleiden.