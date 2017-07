Boel trainer Feyenoord onder 17

Melvin Boel is de nieuwe trainer van Feyenoord Onder 17. De pas 30-jarige Rotterdammer volgt Cor Adriaanse op, die doorgeschoven is naar Feyenoord Onder 19.

Boel werkt al vijf jaar voor Feyenoord. Eén jaar deed hij samen met Jan Gösgens Onder 18. Daarnaast werkte Boel drie jaar als als international development coach voor de Feyenoord Academy. Hij kreeg het nieuws vorige week te horen, toen Boel in het Zuid-Afrikaanse Bloemfontein was. Ook al gaat hij z'n huidige werk missen en moet hij stoppen als hoofdtrainer van BVCB, toch hoefde Boel niet heel lang na te denken. "Mijn passie is altijd geweest om op het veld te werken. Dan mag ik nu met de beste jeugd van Nederland werken. Die kans kon ik absoluut niet laten liggen", vertelt hij aan RTV Rijnmond, dat voor een reportage mee was naar Zuid-Afrika.

Boel haalde als 24-jarige jongen tussen spelers als Ruud van Nistelrooij, André Ooijer en Boudewijn Zenden z'n UEFA A diploma, waarmee hij destijds een van de jongste trainers van Nederland was met dit certificaat. Toch is hij voor het grote publiek een grote onbekende en is hij op Varkenoord een van de weinige trainers die zelf geen betaald voetbal heeft gespeeld. "Mensen binnen Feyenoord kennen mij wel. Daarom is het voor mij prettig om terug te kunnen vallen op ervaren mannen als Cor Adriaanse, Gaston Taument en Jan Gösgens", aldus Boel, die zelf door een hardnekkige blessure op z'n achttiende moest stoppen met voetbal.

Volgende week start de voorbereiding van Feyenoord Onder 17. Het eerste officiële duel is de wedstrijd om de Supercup tegen Ajax.