Oud-wethouder Baljeu gedeputeerde Zuid-Holland

Jeanette Baljeu

Oud-bestuurder van Rotterdam Jeanette Baljeu wordt gedeputeerde van Zuid-Holland. De VVD-politica was zeven jaar lang wethouder in Rotterdam en zat ook in de Rotterdamse raad. Twee jaar geleden zei ze de Rotterdamse politiek vaarwel om directeur van een kennisinstelling in de bouw te worden.

Sterker Zuid-Holland

Baljeu zegt blij te zijn met de voordracht: "Ik wil mij vanuit mijn portefeuille inzetten voor een nog sterker Zuid-Holland met een goede provinciale dienstverlening. Ik ga graag aan de slag!" Ook collega's van Baljeu zijn blij met de benoeming van de oud-wethouder. "Jeannette heeft al veel ervaring in het openbare bestuur. In Rotterdam en daarbuiten heeft zij laten zien een uitstekend bestuurder te zijn", aldus fractievoorzitter Tiemen Brill. Als Statenlid volgt Baljeu Rogier van der Sande op die Dijkgraaf van Rijnland wordt. Jeanette Baljeu wordt bij instemming in september benoemd door Provinciale Staten.