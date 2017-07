Hilton Schiphol krijgt Rotterdamse gevelplaten

Het Rotterdamse bedrijf Aldowa voorziet de gevel van van het nieuwe Hilton-Hotel bij Schiphol van andere beplating. Dat meldt NRC.

Veel panelen die sinds de oplevering van het hotel vorig jaar aan de gevel bevestigd zijn, blijken niet te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Het hotel zou niet onveilig zijn en gasten hebben nooit gevaar gelopen, zegt Schiphol.

De gebreken aan de beplating zouden aan het licht zijn gekomen doordat Schiphol het hotel wil verkopen. Een belangstellende vastgoedpartij deed onderzoek en ontdekte dat de gevel niet door de brandveiligheidstesten kwam.

Vorige maand vielen er in Londen tientallen doden toen de gevelbekleding van een woontoren vliegensvlug vlam vatte. Schiphol zegt dat de gevel van de Londense flat niet te vergelijken is met die van het Hilton.

Het Hilton-hotel bij Schiphol is voor zover bekend het eerste Nederlandse gebouw dat na de ramp in Londen de gevel laat vervangen wegens de twijfels over de brandveiligheid.