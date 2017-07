St. Juste verwacht transfer naar Feyenoord

St. Juste in actie tegen Feyenoord Foto:Henk Jan Dijks (ANP)

Feyenoord en Jeremiah St. Juste hebben een akkoord bereikt over de transfer van de verdediger naar Rotterdam. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer tegenover RTV Rijnmond. Feyenoord moet nog wel overeenstemming bereiken over de transfersom met zijn club sc Heerenveen om de verdediger definitief in te lijven.

De zaakwaarnemer van St.Juste heeft er goede hoop op dat de transfer doorgaat. "Ik verwacht dat Heerenveen zich netjes opstelt. Hij is een kind van de club dat geld op gaat leveren. Ik verwacht dat het goed komt," zegt zijn zaakwaarnemer en broer Joshua St. Juste. De 20-jarige verdediger doorliep een groot gedeelte van de jeugdopleiding van Heerenveen en is bezig aan zijn derde seizoen als basisspeler in Friesland. Technisch directeur Martin van Geel gaf zondag tijdens de Open Dag van Feyenoord al aan dat de club net name achterin versterking zoekt.