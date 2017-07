222 kilometer per uur in Ferrari; rijbewijs kwijt

Het Openbaar Ministerie zal zich later buigen over de hoogte van zijn boete

De eigenaar van een Ferrari heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij werd op de A15 betrapt op een snelheid van 222 kilometer per uur, waar maximaal 100 toegestaan is.

Politieagenten waren zondagmiddag met een lasercontrole bezig vanaf het Reewegviaduct, toen ze de bestuurder bijna 1,5 keer de maximaal toegestane snelheid zagen overschrijden.

De man reed met 222 kilometer per uur vanuit de richting van de Beneluxtunnel. De verklaring voor zijn snelheid: de Ferrari was net voor onderhoud in een garage geweest en de man was bezig met een proefrit.

Hij mag voorlopig geen auto meer besturen, maar wel zijn Ferrari houden.

Het Openbaar Ministerie zal zich later buigen over de hoogte van zijn boete.