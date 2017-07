Rotterdammer opgepakt na dreiging met vuurwapen

De 49-jarige Rotterdammer werd in zijn woning opgepakt

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 49-jarige Rotterdammer aangehouden. De man liet tijdens een ruzie op een terras in Rotterdam een vuurwapen zien aan de man waar hij ruzie mee had.

De ruzie zou rond 22:30 uur zijn ontstaan tussen twee bezoekers van een café aan de Oostzeedijk. Daarop liet de man het wapen zien en liep hij weg richting de Jacques Perkstraat. Omdat getuigen de verdachte een portiek in zagen lopen, kon de politie de man op basis van het signalement later in de nacht aanhouden in zijn woning. Daar werd ook het vuurwapen aangetroffen.