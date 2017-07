18 jaar cel voor doodsteken Feyenoordsupporter

Udo van Aken

De rechtbank in Rotterdam heeft de 38-jarige Elvis P. 18 jaar celstraf opgelegd voor het doodsteken van Udo van Aken. Het slachtoffer werd in november 2003 in de Rosestraat in Rotterdam-Zuid tijdens een beroving elf keer gestoken. Van Aken overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Volgens de rechter kan P. ook verantwoordelijk worden gehouden voor andere berovingen in dezelfde nacht.

De dood van Van Aken was lange tijd onopgelost, totdat de 38-jarige Elvis P. zichzelf in april 2016 op het politiebureau meldde. Hij zei 'die Feyenoordsupporter' te hebben gedood. Hij gaf verder details over de plaats van het delict. Psychose

Tijdens de rechtszaak Tijdens de rechtszaak begin juli trok hij die bekentenis weer in en ontkende iets met de zaak te maken te hebben. Volgens zijn advocaat had Elvis P. een psychose toen hij naar de politie stapte. Hij heeft de bekentenis verzonnen, aan de hand van informatie uit de media. Justitie geloofde dat verhaal niet. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat de man een stoornis heeft en waren de getuigenverklaringen te specifiek om zomaar te verzinnen.



Ook de rechter acht bewezen dat Elvis P. gelinkt kan worden aan andere berovingen die nacht. Eén daarvan was op de Binnenrotte. Daarbij is ook gestoken: het slachtoffer liep een ingeklapte long op. Bij een derde beroving die nacht, bij de verlengde Willemsbrug, werden twee mensen met een mes bedreigd. Volgens de rechtbank zijn alle berovingen door één persoon gepleegd. Op het lichaam van Van Aken zijn vezels van een van de slachtoffers gevonden.