Een droom die uitkomt voor carnavalskoningin Geneitha

De 26-jarige Geneitha Russell werd afgelopen zaterdag verkozen tot koningin van het Zomercarnaval 2017. De Amsterdamse ontwierp haar typisch Arubaanse kostuum zelf, zei ze maandagochtend bij Radio Rijnmond.

Bij Arubaans carnaval gaat het bij de kostuums om de stof, de bling én om de details: "Ieder steentje wordt met de hand op de jurk geplakt", zei Carnavalskoningin Geneitha.

Het is een droom die uitkomt voor de 26-jarige Geneitha die al haar creativiteit kwijt kan in het ontwerpen van kostuums. Ze begon op jonge leeftijd al met schilderen en knutselen en wilde en ging steeds creatievere dingen proberen.

Kostuumontwerp



"Iemand vroeg voor carnaval of ik een T-shirt kon versieren, ik dacht 'ik heb het nooit gedaan, maar ik ga het wel even proberen'." Dit soort verzoekjes kreeg ze steeds meer van vrienden en familie op Aruba en zo rolde ze de wereld van het kostuumontwerp in.

In 2014 begon ze bij de Arubaanse carnavalsgroep Kingdoms Under The Sun als kostuumontwerper en liep ze op aanraden van de groepsleider ook mee tijdens de parade.

Carnaval in haar genen



Volgens Gré Ploeg van de stichting Zomercarnaval won Geneitha de verkiezing, omdat ze de meest uitbundige, de meest vrolijke, en de meest dansende koningin is. "Zij heeft gewoon carnaval in haar genen."

De komende weken werkt Geneitha met de rest van de groep aan de praalwagen. Hoe die eruit komt te zien is nog een verrassing. "Maar ik kan alvast zeggen dat mijn jurk en de kleuren het uitgangspunt zijn", zegt Geneitha geheimzinnig.

Bezoek uit Parijs



Op deze 32e editie van het Zomercanarval komt ook een groep met 250 deelnemers uit Parijs. "We hebben een samenwerkingsovereenkomst met het Carnaval Tropical en zijn daar al 8 keer geweest met onze queens", zegt Gré. "Ze komen met 5 bussen vol deelnemers naar Rotterdam dit keer."