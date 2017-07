Mendes Rodrigues: Van bezorger tot miljonair

Garry Mendes Rodrigues

Het verhaal van voetballer Garry Mendes Rodrigues kun je het beste omschrijven als een sprookje. De 26-jarige Rotterdammer speelde vijf jaar geleden nog bij de amateurs en staat nu onder contract bij Galatasaray, de grootste club van Turkije. Maar als het even kan is hij terug op de voetbalpleintjes in Rotterdam Delfshaven, de plek waar het voor de aanvaller allemaal begon.

Op die plek blikt RTV Rijnmond met hem terug op het deel van zijn loopbaan dat achter hem ligt. En dat is zeker geen standaardinterview. Met een ontwapenende glimlach bedankt hij Rob Jacobs, zegt dat Marco Boogers blij moet zijn met de transfersom voor hem, noemt Javier Mascherano een "klootzak" en geeft eerlijk toe dat hij zichzelf een goede voetballer vindt. Garry Mendes Rodrigues doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar zette daarna een stap terug naar de amateurs van FC Boshuizen. Via FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche en PAOK Saloniki kwam hij bij Galatasaray terecht.