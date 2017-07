Bezorgde agenten vallen woning binnen voor kind (5)

Foto: Politie

De politie is maandagmiddag een huis binnengevallen in Barendrecht. Agenten maakten zich zorgen over een 5-jarig jongetje dat in huis was en gevaar zou lopen. Twee mannen zijn gearresteerd.

De agenten in burger gingen kijken bij de woning op de Moekestorm-Akker nadat ze meerdere tips hadden gekregen. Naast de agenten werden ook een politiehelikopter en een politiehond opgetrommeld. In huis vonden ze het jongetje en twee familieleden die drugs hadden gebruikt. Het kind is meegenomen en maakt het goed. De twee mannen zijn aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Barendrechter en een 28-jarige Zwijndrechter.