Hardleerse feestvierders in Rotterdam gepakt

Agenten hebben afgelopen weekend hun handen vol gehad aan een adres in Rotterdam waar het twee achtereenvolgende nachten onrustig was. Drie vrouwen werden opgepakt.

De eerste keer was in de nacht van zaterdag op zondag. Buren belden de politie over geluidsoverlast, omdat de feestvierders niet zachter wilden doen.

Eenmaal bij het huis op de Nieuwe Binnenweg werden agenten belaagd met een stalen kruk en een stoel. De 23-jarige verdachte schold de politie ook uit en werd meegenomen naar het bureau.

In de nacht van zondag op maandag was het weer raak. Opnieuw klaagden buurtbewoners over geluidsoverlast.

De 40-jarige bewoonster en haar 18-jarige dochter bedreigden de klagers. Ook zij zijn aangehouden.