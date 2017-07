Bluswater vervuilt water in de Schie

Het water in de Schie kan komende dagen stinken en er kunnen dode vissen in drijven. Daarvoor waarschuwt de gemeente Rotterdam maandag. Oorzaak is vervuild bluswater.

Ruim een week geleden was er brand in Delfgauw. Het bluswater kwam in de sloten terecht. Het hoogheemraadschap Delfland dacht dat het zuurstofarme water zich zou mengen met regenwater, maar dat is niet genoeg gebeurd.

Het vieze water stroomt nu naar Rotterdam. Het komt dinsdag aan bij de Parksluizen bij de Euromast. Het kan dan nog een paar dagen duren voordat er weer genoeg zuurstof in het water zit.

Het water in de Schie is niet gevaarlijk voor mensen. Wel wordt afgeraden om honden erin te laten zwemmen. Als mensen dode of naar lucht happende vissen zien, kunnen ze dat melden bij het hoogheemraadschap.