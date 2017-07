Marechaussee ontdekt kind (4) tussen tractorbanden

Drie mannen zijn afgelopen dagen opgepakt voor mensensmokkel. De Koninklijke Marechaussee kwam hen op het spoor nadat ze in een bestelbus twee vrouwen en een 4-jarig kind hadden gevonden.

De drie Irakezen zaten verstopt in het busje. Ze wilden via Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. De verstekelingen zaten tussen tractorbanden in een kleine verborgen ruimte.

De marechaussee kon later nog een 29-jarige en een 32-jarige Irakees aanhouden in Hoek van Holland. Zij vielen op doordat ze vragen stelden over de drie Irakezen uit het bestelbusje.

De drie verdachten zijn maandag weer vrijgelaten, maar blijven wel verdachten.