Eén van de aankopen van Sparta dit seizoen heet Franck Bambock. Bij de fans van de Kasteelclub ging er niet direct een belletje rinkelen toen bekend werd dat de Kameroener naar Rotterdam kwam.

In gesprek met RTV Rijnmond legt Bambock ,in het Spaans, uit waarom hij voor Sparta heeft gekozen en hoe hij het communicatieprobleem in het veld gaat oplossen.

