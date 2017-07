Kapotte waterleiding zorgt voor wateroverlast Kralingse Bos

Boswachter Gerard Katoen bij de enorme plas water De omgevallen beuk

Het raadsel achter de enorme waterplas in het Kralingse Bos is opgelost. Een kapotte waterleiding die naar het gemaal loopt, is de boosdoener, liet de gemeente Rotterdam maandag weten.

De leiding is afgesloten en wordt binnenkort gemaakt. Het bos moet eerst opdrogen voordat waterbedrijf Evides kan graven en de leiding kan maken. De omgeving van het hertenkamp in het oosten van het bos stond vorige week opeens blank. De kapotte waterleiding en de grote regenval vorige week zorgde ervoor dat een oude beuk omviel. De wortels van de boom bleken helemaal doorgerot en konden de beuk niet langer houden. Ook de natte grond gaf geen stabiliteit meer. Naast de beuk zijn nog vier andere bomen gekapt.