Martina officieel Evertonian

Cuco Martina is officieel speler van Everton. De Rotterdammer tekende maandagmiddag een contract voor drie jaar in Liverpool, waar hij herenigd wordt met trainer Ronald Koeman.

De oud-trainer van Feyenoord haalde Martina in de zomer van 2015 van FC Twente naar Southampton en neemt de verdediger nu transfervrij over van zijn oude club.

Martina was afgelopen weken met Curaçao actief op de Gold Cup in de Verenigde Staten, maar verliet de selectie al na één (verloren) wedstrijd om zijn transfer rond te maken. Het Caraïbische eiland verloor zonder Martina ook de andere twee poulewedstrijden en is dus uitgeschakeld.