Ridderkerkse percussiegroep wint zilveren plak op WMC Kerkrade

Zilveren plak van de Ridderster - Foto: Percussiegroep Ridderster Percussiegroep Ridderster

Percussiegroep Ridderster heeft afgelopen weekend op het prestigieuze Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade zilver gewonnen. "We zijn heel trots op het mooie aantal punten dat we hebben gehaald", zegt voorzitter Caroline van der Linden maandag blij.

De Ridderkerkse groep heeft maanden geoefend voor het grote optreden. Ze moesten muziek maken en marcheren tegelijk, wat niet altijd even makkelijk is omdat de Ridderster meerdere tempowisselingen in de show heeft. Al het harde werk was niet voor niets. De jury was vooral lovend over die tempowisselingen, aldus Van der Linden. "Ze zeiden dat wij het echt goed deden." Het vierjaarlijkse WMC wordt binnen de muziekwereld beschouwd als de Olympische Spelen voor amateurs. Niet alleen de Ridderster had succes. Ook de Ridderkerkse Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer won een zilveren plak.