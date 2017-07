Rotterdamse Elaine in startblokken voor Deaflympics in Turkije

Op Sportcomplex Nenijto in Rotterdam, de thuisbasis van Rotterdam Atletiek, is Elaine den Exter bezig aan een van haar laatste trainingen voordat ze donderdagochtend vertrekt naar Turkije. De 20-jarige Rotterdamse doet daar als enige dove sprintster in Nederland mee aan de Deaflympics. En dat is een belangrijk toernooi.

"Er komen 3000 sporters uit 109 landen die uitkomen in 21 verschillende sporten", zegt Elaine. "Na de Olympische Spelen en de Paralympics zijn de Deaflympics het grootste sportevenement ter wereld. Ik ben een van de negen sporters die uitkomen voor Nederland."

Evenwicht





Elaine is aan één oor doof en aan het andere oor is ze erg slechthorend. Om alle deelnemers dezelfde startsituatie te geven, moet ze bij de start haar gehoorapparaat uitzetten. "Ik zit in mijn blok en ik kijk op een soort stoplicht. Daar moet ik mee starten."De doofheid heeft soms storend effect op haar evenwicht. "Daar ben je wel mee bezig, want je kunt gaan slingeren. Dan moet je zorgen dat je in je baan blijft lopen. Het is soms lastig om dat te corrigeren", vertelt de Rotterdamse.

Concurrenten



"Het is een toernooi waar ik vier jaar lang naartoe heb gewerkt. Ik heb op Europees niveau al wel eerder ervaring opgedaan, maar dit is voor mij heel erg nieuw. Nu kom ik ook uit tegen de VS en andere nieuwe concurrenten. Ik weet wat ze kunnen lopen dus weet ongeveer waar ik aan toe ben."Elaine staat zondag in Turkije voor het eerste aan de start van de 100 meter sprint. Ze is daar nu al mee bezig, al probeert ze er zo weinig mogelijk aan te denken.

Finaleplaats



"Zondag de series voor de 100 meter. Race voor race zien we wel hoe het loopt. Uiteindelijk ga ik voor zes wedstrijden op de 100 en de 200 meter. Ik ga voor beide onderdelen voor een finaleplaats."