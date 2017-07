Rotterdammers ontwerpen Estlandse loopbrug

Wie over ruim een jaar door de stad Tallinn in Estland loopt, ziet een staaltje architectuur uit Rotterdam. Het Rotterdamse architectenbureau Plein06 heeft namelijk een ontwerpwedstrijd gewonnen voor een voetgangersbrug.

De brug met de naam 'New Balance 100' is een echte blikvanger. "Bijzonder is het beweegbare contragewicht dat geïntegreerd is in de brug, maar ook zichtbaar is voor publiek", vertelt architect Robbert Jan van der Veen. "Het was leuk om me eens echt te kunnen uitleven op een iconisch ontwerp."

Zelf vindt de architect dat de brug in Rotterdam ook niet zou misstaan. "Het zou familie kunnen zijn van de Rijnhavenbrug en de Erasmusbrug. En Tallinn is ook een havenstad."

Van der Veen werkte aan de brug samen met het Rotterdams ingenieursbedrijf Witteveen+Bos en een bureau uit Estland. "We hebben heel wat afgeskyped. Maar het resultaat mag er zijn! We zijn heel trots!"

De wedstrijd werd uitgeschreven vanwege het 100-jarig bestaan van Estland. De brug wordt naar verwachting eind 2018 in gebruik genomen.