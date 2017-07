Leeg Kasteel bij eerste EK vrouwenvoetbalwedstrijd in Rotterdam

Het Kasteel in Rotterdam-Spangen

De wedstrijd Italië-Rusland in het Sparta Stadion in Rotterdam-Spangen trok maandagavond weinig publiek. Het was de eerste wedstrijd van het EK vrouwenvoetbal in Rotterdam. De Russische dames wonnen met 2-1.

Ondanks de lege tribunes vermaakte de aanwezige fans zich wel. "Ja, het was mooi om te zien", vertelt een supporter met een Italië-shirt. "Het werd nog behoorlijk spannend aan het einde van de wedstrijd. Maar wel jammer dat het niet drukker was. Ik heb zelf dochters en ik vind dat het vrouwenvoetbal meer gepromoot moet worden." Onder de aanwezigen veel jonge voetbalmeisjes die als mascotte het veld op mochten. Ook zij stonden dus in een leeg stadion. "Maar toch was het leuk", aldus een van de meiden. Komende donderdag komen onze eigen oranje leeuwinnen weer in actie. Ook dan wordt er op het Kasteel in Rotterdam gespeeld, maar dan in een uitverkocht stadion. Hun tegenstander is Denemarken.