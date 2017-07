Een meisje uit Hardinxveld-Giessendam is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in het Gelderse Aalst. Dat meldt Omroep Gelderland.

Het 10-jarige meisje werd op de Maasdijk geschept door een auto. Personeel van de traumahelikopter heeft eerste hulp verleend.

Het slachtoffertje is daarna naar het UMC in Utrecht gebracht. De toedracht van het ongeluk in Aalst is nog niet bekend.