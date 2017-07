Rotterdammer doet voor twintigste keer mee aan Vierdaagse

Het grootste evenement voor wandelaars in Nederland is weer begonnen. Ook uit onze regio vertrekken veel mensen richting de alweer 101ste Nijmeegse Vierdaagse, onder wie de Rotterdamse Frans de Roo die voor de twintigste keer meedoet en 50 kilometer per dag loopt.

Hij begon dinsdagochtend vroeg rond 04:00 uur met lopen en denkt om 12:30 uur in de middag aan te komen. Maar dat vindt hij moeilijk inschatten, omdat de organisatie dit jaar voor het eerst het parcours op de eerste dag heeft omgedraaid.

Op deze manier lopen de wandelaars op het heetst van de dag niet meer over de dijk waar geen beschutting is en kunnen hulpverleners makkelijker optreden bij calamiteiten en gezondheidsproblemen. Frans de Roo liep dit keer al rond 05:15 uur over de dijk.

Alleen lopen

De Roo loopt alleen, terwijl zijn vrouw en dochter ook meelopen: "Het kan best zijn dat ik zometeen na een uurtje of zes denk 'het is genoeg geweest, ik ga lekker even zitten en wacht op hun'. Ik kijk gewoon altijd maar een beetje zoals het komt", zegt hij al wandelend tegen Radio Rijnmond.

Na 20 keer meedoen vindt hij het nog steeds leuk, maar lange afstanden lopen doet hij het hele jaar door met de Stichting Wandelsport Dordrecht. "Toch is de Nijmeegse Vierdaagse iets speciaals."

Warm weer

Het wordt op dinsdag en woensdag flink warm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden, maar De Roo heeft er geen idee van: "Het gaat warm worden? Dan hoop ik op tijd binnen te zijn. Je ontkomt er niet aan tijdens de Vierdaagse, maar ik ben geen zonmens, wat dat betreft kun je me beter in de winter hier neerzetten", besluit hij.

Vierdaagse

Er doen dit jaar zo'n 47.000 wandelaars mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het wandelevenement kent iedere dag een andere route door het Gelderse, Brabantse of het Limburgse land. Wandelaars doen mee aan tochten van 30, 40 of 50 kilometer.