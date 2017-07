Hogere opkomst voor Venezolaans stembureau op Rotterdam Centraal

Een deel van Rotterdam Centraal was zondag omgebouwd tot stembureau

Afgelopen zondag hebben 220 Nederlandse Venezolanen gestemd op het Centraal Station in Rotterdam, dat waren er meer dan verwacht. Wereldwijd konden Venezolanen in 83 landen hun stem uitbrengen in een referendum over de grondwetswijziging van president Maduro.

De organisatie verwachtte zo'n 150 stemmers en was verrast met de hogere opkomst: in totaal hebben 1937 Venezolanen verdeeld over Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam gestemd.

"Het was een zeer geslaagde dag met een verrassende opkomst die voor hun recht op vrijheid van mening en democratie kwamen stemmen", zegt coördinator Yira Sattler Armas.

In de nieuwe grondwet waar nu over gestemd mag worden, staat dat Maduro de complete oppositie buitenspel zet, legde Sattler-Armas eerder uit aan RTV Rijnmond . "Andere politieke partijen hebben niets meer in te brengen. Het wordt gewoon een dictatuur."

Het is al maanden onrustig in Venezuela waar een economische en politieke crisis heerst. Winkels zijn zo goed als leeg en medicijnen zijn bijna niet meer voorhanden. In Venezuela gaan mensen bijna dagelijks de straat op om te protesteren tegen president Maduro.