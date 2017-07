Uitgebrande auto loeit nog lang na in Dordrecht

De politie gaat uit van brandstichting, bij de uitgebrande auto is een gasflesje aangetroffen

In Dordrecht is in de nacht van maandag op dinsdag een auto in brand gevlogen. De witte Fiat 500 staat sindsdien een ontzettende herrie te maken.

De Dordtse politie gaat ervan uit dat de auto aan de Groenedijk in brand is gestoken en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Op internet is van onze verslaggever een filmpje te zien van de auto, die inmiddels klinkt alsof hij zijn laatste alarmadem uitblaast.