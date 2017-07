Postcode 3234, Tinte

Een kas vol anthuriums in Tinte

Het startpunt van het Postcode Parcours is het mooie Tinte op Voorne-Putten. De hele ochtend was verslaggever Jelle Gunneweg in postcodegebied 3234.

En haar verblijf was geen straf! Zo scoorde ze een bijzonder ontbijt met verse producten en speciaal gebakken brood in de kas van Jan Varekamp. Ook kwam een bijzonder verhaal tegen op minicamping De Bark van Erna en Giel Zoethout. Als museumstuk nam ze een mooie, rode anthurium mee uit de kas van Richard van der Salm.