China wil miljoenen smogvrije fietsen van Rotterdamse ontwerper

Het gaat goed met de smogvrije ionisatiefiets van ontwerper Daan Roosegaarde. Hij reist dinsdag naar Beijing af om een contract voor een miljoenenbestelling te tekenen.

De fiets zet vervuilde lucht rond de fietser om in schone lucht en maakt het daarmee minder ongezond om te fietsen in het drukke stadsverkeer. Volgens berekeningen scheelt het aan vervuiling omgerekend zo'n 18 sigaretten aan schadelijke smog-inname als je met zo'n speciaal nano-ionisatie apparaatje op je stuur rondrijdt.

Na een succesvolle tour door Zuid-Oost Azië met zijn anti-smogtoren en het daaraan verwante fietsmodel-idee is bike-sharingbedrijf OfO geïnteresseerd. Dat Chinese bedrijf heeft al zo'n 12 miljoen fietsen rondrijden en wil de komende twee jaar twee miljoen smogvrije fietsen produceren.

Arme Nederlanders

Een opvallende ontwikkeling omdat Chinezen enkele jaren geleden nog dachten dat de fiets een vervoermiddel is voor mensen met weinig geld, zegt Roosegaarde.

"Vroeger zagen de Chinezen Mark Rutte fietsen naar het Catshuis en zeiden: 'Kan hij geen auto betalen? Is hij arm?'. Toen zeiden we: 'Nee, dat is gewoon onze levensstijl, goed voor het lichaam en goed voor de stad'."

Deelfietsen, of 'bike sharing', is enkele jaren later enorm in opkomst, merkt Roosegaarde. Een ontwikkeling die door de grotere technologiebedrijven zoals Alibaba gesteund wordt door middel van investeringen.

"Ze merken dat de stad schoner moet en de fiets is daar een belangrijk onderdeel van, maar tegelijkertijd helpt de informatie over waar die fietsen staan, de stad om te bepalen waar ze fietspaden moet maken."

OfO komt volgende week ook langs in Rotterdam bij Studio Roosegaarde. De Chinezen willen graag eind september een prototype, maar dat gaat de ontwerper te snel. Daan Roosegaarde verwacht zelf in 2018 een prototype van de fiets te hebben.