Touretappewinnaar Mollema naar Oostvoorne

Bauke Mollema na zijn etappezege in Frankrijk. Foto: Bas Czerwinski (ANP)

Bauke Mollema is de grote publiekstrekker tijdens de profronde van Oostvoorne. De winnaar van de vijftiende etappe in de Tour de France is één van de acht tourrenners die op donderdag 3 augustus naar Oostvoorne komt.

Niet alleen Mollema staat aan de start, organisator Bob Braber heel nog zeven tourrenners gecontracteerd voor het criterium. Ramon Sinkeldam (Nederlands kampioen), Roy Curvers, Mike Theunissen, Dylan van Baarle, Tom Leezer, Koen de Kort en Marco Minnaard zijn ook te bewonderen in Oostvoorne. Nooit eerder slaagde de organisatie er in om acht renners vast te leggen die in Frankrijk actief zijn. Ook de bij prominenten veel bekende gezichten. Erik Breukink, Maarten den Bakker, Koos Moerenhout, Kenny van Hummel, Bart Voskamp, Leon van Bon en Max van Heeswijk rijden begin augustus onder andere door de straten van Oostvoorne. Voor de dameskoers was het lastiger een goed deelnemersveld bij elkaar te krijgen. Dat heeft weer alles te maken met het EK in Denemarken in die periode. Veel Nederlandse toppers staan daar aan de start. Annemiek van Vleuten komt wel naar de badplaats, maar toppers als Marianne Vos, Nederlands kampioene Chantal Blaak, Anna van der Breggen en Lucinda Brand niet.